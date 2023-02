O Presidente americano chegou a Kiev sem aviso prévio, mas os bilhetes, deixados no dia anterior debaixo da porta dos quartos dos hotéis do centro histórico, faziam adivinhar uma presença, ou um acontecimento, fora do comum na capital ucraniana: “Por razões de segurança, é estritamente proibido aproximarem-se das janelas entre as 10 da manhã e o meio-dia.









