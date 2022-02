SEF recebeu hoje 20 pedidos de asilo político de ucranianos

Deram entrada hoje na Direção Regional do Norte (DRN) do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), com sede no Porto, pelo menos 20 pedidos de asilo político de refugiados ucranianos.

O CM sabe que estes pedidos foram feitos presencialmente nos serviços do SEF, ou através de familiares dos requerentes já com permanência autorizada em Portugal.

Todos alegam estar em fuga ao conflito armado no país de origem, que se seguiu à invasão de território ucraniano pelas tropas russas na madrugada de quinta-feira.

Os ucranianos que pediram asilo ao nosso país são casais com filhos menores, e jovens de ambos os sexos, com uma idade média entre os 20 e os 30 anos.

Fonte desta força de segurança disse, sem saber precisar, que já terão entrado mais pedidos semelhantes nas direções de Lisboa e Vale do Tejo e do Sul do SEF.