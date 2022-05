SEF rompe ligação com associação de russos que receberam refugiados ucranianos em Setúbal

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) decidiu suspender os pedidos de colaboração a pessoas ligadas à Associação dos Emigrantes de Leste (Edinstvo), após suspeitas de que refugiados ucranianos estarão a ser recebidos, em Setúbal, por russos pró-Putin. No seguimento das notícias que dão conta de que o líder da associação, Igor Khashin, e a mulher - funcionária autárquica - terão fotocopiado documentos de identificação de refugiados ucranianos, no âmbito da Linha de Apoio aos Refugiados da Câmara de Setúbal, o SEF refere que "não tem qualquer protocolo assinado com a Associação Edinstvo".Identifica, contudo, "que foi solicitada, pontualmente", à sua delegação de Setúbal, a colaboração de serviços de tradução de uma cidadã de origem ucraniana, "pertencente à associação referida". Igor Khashin, porém, "não prestou qualquer colaboração ao SEF". A direção nacional determinou por isso que "as solicitações efetuadas a pessoas ligadas a essa associação sejam suspensas".O presidente da Câmara de Setúbal voltou a acusar o Governo de não ter respondido ao pedido de intervenção sobre as suspeitas de envolvimento de associações pró-russas.As autarquias de Gondomar e de Aveiro também são alvo de acusações semelhantes. Ambos os autarcas desmentem, mas, em Aveiro, é reconhecido um caso com 10 anos.