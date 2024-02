Um centro comercial e o campo desportivo de uma escola foram atingidos com mísseis. “O pior aconteceu — morreram civis, um dos quais uma criança. Também morreu um homem na sala de operações, os médicos lutaram pela sua vida até ao fim”, disse o governador de Belgorod.







Apesar desta reação aos últimos ataques russos - na madrugada desta quinta-feira voltaram a ser disparados mísseis de cruzeiro e balísticos contra várias regiões da Ucrânia, tendo morrido quatro pessoas - Kiev alerta para dificuldades crescentes no teatro de operações.



O secretário-geral da NATO voltou esta quinta-feira a lembrar que o bloqueio do Congresso dos EUA ao próximo pacote de apoio à Ucrânia está a ter consequências no campo de batalha.



Pelo menos seis pessoas, incluindo uma bebé de um ano, morreram e 17 ficaram feridas na sequência de um ataque ucraniano, esta quinta-feira, à região russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia.

Um centro comercial e o campo desportivo de uma escola foram atingidos com mísseis. "O pior aconteceu — morreram civis, um dos quais uma criança. Também morreu um homem na sala de operações, os médicos lutaram pela sua vida até ao fim", disse o governador de Belgorod.

Apesar desta reação aos últimos ataques russos - na madrugada desta quinta-feira voltaram a ser disparados mísseis de cruzeiro e balísticos contra várias regiões da Ucrânia, tendo morrido quatro pessoas - Kiev alerta para dificuldades crescentes no teatro de operações.

O secretário-geral da NATO voltou esta quinta-feira a lembrar que o bloqueio do Congresso dos EUA ao próximo pacote de apoio à Ucrânia está a ter consequências no campo de batalha.

AJUDA DE UM MILHÃO



Portugal vai participar com um milhão de euros na aquisição conjunta de munições, oferecer três embarcações rápidas e disponibilizar formação para militares ucranianos nas áreas do controlo do tráfego aéreo e manutenção dos F16.





PRESOS E CADASTRADOS



A Ucrânia quer recrutar presos e pessoas com antecedentes criminais para o Exército. Segundo o ministro da Justiça ucraniano, a medida teria um grande impacto na capacidade de fornecer mais soldados para combater.