Serviços secretos de Kiev reivindicam ataque de 2022 a ponte da Crimeia

O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) reivindicou esta quarta-feira o ataque de outubro de 2022 contra a ponte de Kerch, que estabelece a ligação entre a Crimeia, anexada por Moscovo em 2014, e a Rússia continental.

"Os agentes do SBU têm vindo a destruir o inimigo nos pontos mais quentes e fazem os possíveis para libertar a nossa terra rapidamente. A destruição da ponte da Crimeia é um dos nossos objetivos", indicou o chefe do SBU, Vasil Maliuk, no decurso de uma cerimónia em Kiev.

Desta forma, os serviços secretos ucranianos terminaram meses de silêncio e reconheceram finalmente que as Forças Armadas do país foram responsáveis pela explosão na ponte, ocorrida no início de outubro de 2022 e que segundo o Comité de investigação da Rússia provocou três mortos.