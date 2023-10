Serviços secretos dos EUA dizem que Rússia está a minar eleições a nível mundial

A Rússia está a utilizar a sua rede de espiões, os meios de comunicação social estatais e redes sociais para minar a credibilidade das eleições a nível mundial, segundo um relatório dos serviços secretos dos EUA.

"A Rússia está a conduzir operações para minar a confiança do público na integridade das eleições", de acordo com o relatório publicado esta sexta-feira, no qual se garante que agentes russos tentaram minar a credibilidade das eleições presidenciais norte-americanas de 2020, que o democrata Joe Biden venceu contra o rival republicano Donald Trump.

"Este é um fenómeno global. As nossas informações indicam que altos funcionários do governo russo, incluindo os do Kremlin, dão crédito a este tipo de operação de influência e consideram-nas eficazes", sustenta-se no relatório.