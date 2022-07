Síria corta relações com Kiev após reconhecer repúblicas separatistas do Donbass

A Síria anunciou esta quarta-feira o corte de relações diplomáticas com a Ucrânia, três semanas depois de Kiev ter feito o mesmo, após o regime de Damasco ter reconhecido a independência das repúblicas separatistas do Donbass.

Uma fonte do Ministério das Relações Exteriores sírio, citada pela agência de notícias oficial, SANA, disse que o país "decidiu romper relações diplomáticas com a Ucrânia, de acordo com o princípio da reciprocidade e em resposta à decisão do Governo ucraniano".

Em 29 de junho, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou o corte de relações diplomáticas com a Síria.