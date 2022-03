O Starlink, sistema de satélites de Elon Musk, está a ajudar as forçar ucranianas na guerra contra a Rússia no ataque a drones e tanques russos, segundo o The Telegraph.Com esta tecnologia, os drones da Ucrânia conseguem manter-se conectados às bases com melhores velocidades de conexão e de internet, numa altura em que o país enfrenta problemas de energia.Elon Musk manifestou o seu apoio à Ucrânia desde o início da invasão enviando terminais para o país que têm contribuído para o fornecimento de internet.