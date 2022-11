'Site' do Parlamento Europeu a funcionar após ciberataque de grupo pró-Kremlin

A página de internet do Parlamento Europeu voltou esta quarta-feira a funcionar horas após um ciberataque cometido por um grupo pró-Kremlin, no dia em que a assembleia europeia reconheceu a Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo.

Ao final da tarde, o 'site' já funcionava normalmente, depois de ter ficado inacessível por cerca de três horas, período no qual os técnicos da instituição estiveram a trabalhar para resolver o incidente, segundo fontes europeias.

A presidente da instituição, Roberta Metsola, acusou através do Twitter um grupo ligado à Presidência russa (Kremlin) de ter cometido "um ciberataque sofisticado" e respondeu escrevendo "Glória à Ucrânia".