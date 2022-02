“Só conhecíamos a guerra pelos livros de História”: Centro de Estudos de Fátima faz apelo à paz

A guerra na Europa que entra este sábado no terceiro dia foi recebida com choque e surpresa entre os alunos do Centro de Estudos de Fátima (CEF), onde esta sexta-feira se realizou uma cerimónia de apelo à paz. "Acho que é uma situação fora do comum, estamos habituados a ver isto nos livros de História, mas agora é real, está a acontecer", disse ao CM João Alves, aluno do 12º ano. Maria Braçais, colega do mesmo ano, disse ter ficado "bastante chocada". "Apercebi-me do quão grave e preocupante é, estamos no século XXI a viver uma guerra, uma coisa que podia fazer-se de outras formas", destacou. Esta sexta-feira, a comunidade educativa de Fátima deu as mãos num gesto solidário para com "o povo ucraniano e também com o povo russo", disse Manuel Bento, diretor do CEF, destacando a disponibilidade e o empenho não só dos estudantes e professores, mas também das várias entidades do concelho em realizar a cerimónia num tão curto espaço de tempo. "Achámos que o que estava a acontecer era tão grave que tínhamos de estender uma mão aos nossos alunos, de ser solidários e era fundamental uma escola que prossegue os nossos valores assinalar o momento", destacou. A cerimónia incluiu a leitura de textos em várias línguas contra a guerra, canções, orações e intervenções, como do padre Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário de Fátima, que afirmou: "A guerra é um problema a que não podemos ficar indiferentes, podemos sempre rezar pela paz e inscrever a paz nas nossas vidas."A residir em Fátima há 20 anos, a ucraniana Tetyana Olshevska está a recolher fundos para enviar para os hospitais do seu país, para ajudar a cuidar dos feridos da guerra, sejam militares ou civis. Soube do início da guerra pela mãe, que lhe telefonou a chorar na quinta-feira, ainda de madrugada. "Isto dói, dói muito, estamos muito preocupados. Foi tudo muito de repente, quando ainda tínhamos esperança que a guerra não acontecesse", diz.