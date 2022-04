Sobreviver em Kharkiv de olhos em Portugal. A história de Evegni Goncharov

A satisfação de voltar a falar português é indisfarçável no rosto de Evegni Goncharov. Talvez tenha sido a única, nos últimos tempos, deste ucraniano de Kharkiv que sobrevive com a família em Saltovka, uma das mais martirizadas zonas da ofensiva russa contra a segunda cidade da Ucrânia.



“Estamos sempre nervosos e com medo”, diz Evegni, um antigo trabalhador na construção civil e na agricultura em Ponte de Sor. A tarde vai a meio e a vida desta família é feita na cave transformada em abrigo do prédio onde vivem. Improvisam-se camas e há iluminação de velas para quando a luz falha. “Só vamos a casa para aquecer comida. A maior parte do tempo ficamos aqui”, conta Evegni Goncharov, que olha para a mãe, de 70 anos, sentada na cama improvisada no tugúrio húmido e frio.





Nesta guerra ainda sem fim à vista, a mãe é a principal preocupação de Evegni: “Quando os disparos eram muito longe ela ficava em casa, mas quando começaram a bombardear ao pé da casa ela ficou muito preocupada” e passou a viver no abrigo. Nina Goncharova tem mobilidade reduzida e não consegue descer rápido do sexto andar para o abrigo. É por ela que Evegni não hesita quando é questionado sobre sair do inferno de Kharkiv.



Enquanto vive da ajuda de voluntários para conseguir a comida que falta em Kharkiv, Evegni recorda o "café e o vinho" portugueses. Quanto à proximidade da paz, Evegni hesita e suspira: "Tenho grande esperança. Eu acredito."