Société Générale sai da Rússia com impacto negativo de três mil milhões de euros

O banco francês Société Générale anunciou esta segunda-feira que acordou a venda da totalidade da participação no Rosbank, no qual era acionista maioritário, à empresa de investimento do homem mais rico da Rússia, o Presidente russo, Vladimir Putin.

A empresa Société Générale vai assumir um impacto negativo a rondar os três mil milhões de euros no negócio (dois milhões dos quais por depreciação), deu conta em comunicado, no qual anuncia o negócio com a Interros Capital de Putin, a antiga acionista do banco russo Rosbank.

O banco francês adiantou que vai manter a política de distribuição, que inclui o pagamento de um dividendo em dinheiro de 1,65 euros por ação, sujeito à aprovação da assembleia geral de acionistas a 17 de maio, e o anunciado programa de recompra de ações no valor de aproximadamente 915 milhões de euros.

"Com este acordo, concluído após várias semanas de intenso trabalho, o grupo sairá da Rússia de forma eficaz e ordenada, assegurando a continuidade dos funcionários e clientes", indicou o banco francês.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.793 civis, incluindo 176 crianças, e feriu 2.439, entre os quais 336 menores, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

A guerra já causou um número indeterminado de baixas militares e a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, das quais 4,5 milhões para os países vizinhos.

Esta é a pior crise de refugiados na Europa desde a II Guerra Mundial (1939-1945) e as Nações Unidas calculam que cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.