Soldados russos e ucranianos travam combate "feroz" em Bakhmut

As forças russas continuam este sábado a avançar sobre a cidade de Bakhmut, na região de Donbass, onde as tropas ucranianas travam "combates ferozes" para impedir a ofensiva, noticia a agência EFE.

De acordo com o relatório militar do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, na zona de Bakhmut decorrem "combates ferozes e as tropas russas tentam controlar toda a cidade".

A mesma fonte acrescenta que além de Bakhmut, os russos dão também prioridade às cidades de Lyman, Avdiivka e Marinka, todas situadas na província de Donetsk, no leste do país.