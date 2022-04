Soldados ucranianos 'limpam' minas de estrada com os próprios pés

Um vídeo partilhado nas redes sociais mostra três soldados ucranianos a afastarem minas terrestres com os pés, após tropas russas terem minado o local. Geralmente, as minas para explodirem precisam de alguma pressão, mas isso não invalida o ato de coragem destes militares.

A Rússia tem deixado várias minas terrestres em estradas e pontes à medida que deixa Kiev o que obriga também os civis a terem de as contornar cuidadosamente, correndo o risco de, com o carro, pisarem alguma delas e acabarem por morrer na violenta explosão.

No vídeo partilhado pelo Daily Mail, consegue ver-se que as minas estão colocadas na diagonal, o que dificulta a passagem dos carros de civis que terão de as contornar e, por vezes, ficar a centímetros da morte.