Sopa 'borscht' é nova 'frente´no conflito com a Rússia

A Rússia reagiu com indignação à inclusão pela UNESCO da sopa 'borscht', típica da Ucrânia, na lista de património cultural imaterial em perigo, uma nova 'frente' no conflito bilateral.

No seguimento do anúncio da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), o ministro da cultura ucraniano, Oleksandr Tkatchenko, comentou na rede social Telegram que "a Ucrânia ganhará a guerra do 'borscht', bem como esta guerra", referindo-se ao conflito armado com a Rússia.

Do lado russo, os diplomatas de Moscovo denunciaram quase de imediato a decisão da UNESCO, acusando os ucranianos de se apropriarem do prato como forma de "nacionalismo contemporâneo".