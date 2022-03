O problema não é novo, mas a conjuntura está a agravá-lo. Alfredo Poeiras, mestre vidreiro da Marinha Grande, assegura que os problemas para o setor onde trabalha são até anteriores à guerra na Ucrânia. Só que, com os custos da energia a galopar, a indústria na região onde vive, seja a do vidro ou a da cerâmica, está a braços com uma crise ainda mais aguda.