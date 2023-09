O Governo ucraniano está a investigar o estranho caso do aumento de incapacitados para o ingresso nas Forças Armadas, que não pára de aumentar desde o início da guerra com a Rússia, em fevereiro do ano passado.



O Presidente Volodymyr Zelensky suspeita que o aumento “dez vezes” em algumas regiões da Ucrânia possa ser o resultado de uma imensa fraude envolvendo diversos responsáveis pelas juntas militares.









