Suécia anuncia oficialmente candidatura à NATO

A Suécia vai candidatar-se à adesão à NATO, pondo termo a dois séculos de uma política de não-alinhamento, anunciou esta segunda-feira a primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson.

"O Governo decidiu informar a NATO do desejo da Suécia de se tornar membro da aliança", disse Andersson numa conferência de imprensa em Estocolmo, após uma reunião extraordinária do executivo e de um debate parlamentar, citada pelas agências AFP e EFE.

"Estamos a sair de uma era e a entrar numa nova", disse a líder do Partido Social-Democrata sueco, aludindo à política de não-alinhamento mantida pela Suécia desde as Guerras Napoleónicas, do século XIX.