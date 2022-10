Teerão acorda venda de 40 turbinas a Moscovo para ajudar indústria do gás russa

O Irão assinou um contrato com a Rússia para fornecer 40 turbinas para ajudar a indústria de gás do país, atingida pelas sanções ocidentais devido à invasão da Ucrânia, segundo a agência de notícias estatal, Shana.

Os "sucessos industriais" do Irão "não se limitam ao campo de mísseis e 'drones'", disse o diretor executivo da Iranian Gas Engineering and Development Company, Reza Noushadi, citado na notícia.

"Atualmente, 85% das instalações e equipamento necessários à indústria do gás são fabricados dentro do país e, tendo em conta esta capacidade, foi recentemente assinado um contrato para exportar 40 turbinas de fabrico iraniano para a Rússia", acrescentou, sem especificar quando o contrato foi assinado ou quando se espera que as turbinas sejam entregues.