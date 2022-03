"Temos de promover um novo modelo económico", salienta Emmanuel Macron

O presidente francês, Emmanuel Macron, falou ao país, esta quarta-feira, sobre o atual conflito que se vive na Ucrânia. Nas declarações Macron reforçou o apelo à paz e destou a necessidade de promover "um novo modelo económico baseado no progresso", no qual a França não dependa da Rússia.Segundo o presidente francês, é importante "procurar a energia renovável para não depender de outros". Nesta que considera ser "uma nova Era", Emmanuel Macron salientou que já pediu ao primeiro-ministro do país que elaborasse "um plano para responder a todas as dificuldades nos setores afetados" e garante que vai ser amplificado um investimento.