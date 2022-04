Tensão na Transnístria enquadra-se no discurso de Putin e poderá ser usada pela Rússia, dizem analistas

O regresso da tensão à região separatista da Transnístria, na Moldávia, enquadra-se nos reiterados discursos do Presidente russo Vladimir Putin e poderá ser novamente utilizado para objetivos estratégicos do Kremlin, indicaram à Lusa dois académicos e analistas.

"A situação de tensão na Transnístria parece ser coerente com o discurso de legitimação das intervenções emitidas pelo Presidente russo Vladimir Putin, e que consiste na proteção das minorias russófonas", considerou à Lusa Nuno Severiano Teixeira, professor Catedrático e atual diretor do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI).

"Havendo na Transnístria um grupo russófono, inclui-se no discurso que legitima as suas intervenções. Se é um objetivo, ou não, chegar à Transnístria através do sul da Ucrânia, o tempo o dirá. Mas se isso acontecer, será potencialmente desestabilizador para toda aquela zona, e não sabemos que efeito terá em termos de potenciais alianças", sustentou.