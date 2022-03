A terceira ronda de negociações de paz entre russos e ucranianos terminou esta segunda-feira sem avanços significativos no que diz respeito à cessação das hostilidades. Ambas as delegações foram parcas em palavras no final da reunião, que decorreu em Brest, na Bielorrússia, embora o lado ucraniano tenha dado conta de “pequenos passos positivos” com vista à abertura de corredores humanitários para retirar civis das cidades cercadas, sem adiantar pormenores.









Zelensky pede boicote a gás e petróleo russos

O Presidente ucraniano voltou a criticar as meias-tintas dos líderes ocidentais nas sanções à Rússia e pediu que estas sejam endurecidas. Entre outras coisas, pediu um boicote às exportações russas, desde logo de petróleo e seus derivados e também de gás. "Podemos chamar-lhe um embargo ou um ato moral quando negamos dar dinheiro a terroristas", afirmou Volodymyr Zelensky, acrescentando: "Quando alguém perde a cabeça temos de perder o medo e esquecer o comércio, pois precisamos de nos defender." A reunião ocorreu horas depois de o Governo ucraniano ter rejeitado como "imoral" e "inaceitável" uma proposta russa para retirar civis para a Rússia e a Bielorrússia. "São cidadãos ucranianos e devem ser retirados para território ucraniano", afirmou um porta-voz do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusando os russos de pretenderem "usar o sofrimento das pessoas para criar imagens bonitas para a televisão".