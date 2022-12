Pelo menos oito pessoas morreram e 58 ficaram feridas este sábado, na véspera de Natal, num ataque russo no cento de Kherson, na Ucrânia, refere Ministério Público de Kherson.



O governador de Kherson Yaroslav Yanushevych explicou que dos 58 feridos, 18 se encontram em estado crítico.

"Na véspera do Natal, na parte central da cidade. Estas não são instalações militares. Isto não é uma guerra de acordo com as regras definidas", disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em reação ao ataque.O presidente ucraniano já havia avisado que temia pelo pior na quadra festiva. Em resposta à violência dos ataques, Zelensky condenou o presidente russo, dizendo "terror, está a matar por intimidação e prazer".