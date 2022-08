O alarme internacional sobre os ataques, no fim de semana, contra a central nuclear de Zaporíjia cresceu esta segunda-feira com a Ucrânia a alertar sobre o risco de uma catástrofe ao estilo de Chernobyl, pedindo que a área seja transformada numa zona desmilitarizada. “O que precisa de ser feito é remover as forças de ocupação da central e criar uma zona desmilitarizada naquele território”, disse Petro Kotin, presidente da empresa de energia nuclear da Ucrânia, Energoatom.









Ver comentários