"The Claw": O grupo das 'super-mães' que já salvou mais de 220 crianças na Ucrânia

227 crianças foram já salvas por um grupo de mães, as "The Claw" que, num ato de bravura e coragem, resgataram as crianças para um local seguro em plena guerra.



O grupo revelou ao jornal The Mirror que recebeu várias fotografias e desenhos de crianças a pedirem ajuda. Nesse sentido, entraram no inferno de Irpn, nos arredores de Kiev, e resgataram 35 crianças. Muitas têm receio de dormir com medo de morrer durante a noite.

Oksana, um dos membros do grupo, afirmou que apenas agarravam nas crianças e seguiam viagem, não tendo quase tempo para as confortar.



Em declarações ao jornal Daily Mirror, Ksenia, a chefe do grupo, mostrou-se emocionada com a impotência de não conseguir resgatar muitas das crianças.





Ksenia acredita que todos estão envolvidos na guerra e, por isso, enquanto mulher, pretende salvar as crianças deste horror, enquanto os homens estão na linha da frente de combate.