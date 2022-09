As as quatro regiões ucranianas ocupadas pelos russos votaram a favor de se juntarem à Rússia, após referendos feitos nas repúblicas e regiões, afirmaram funcionários de Moscovo.Segundo o jornal norte americano Sky News, o Secretário dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido descreveu os referendos de Luhansk, Donetsk e nas regiões de Kherson e Zaporijia como "fictícios". Por isso, a maior parte do mundo não vai reconhecer os resultados.