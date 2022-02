A emoção ao ouvir as palavras do presidente ucraniano impediu uma intérprete de acabar a tradução em simultâneo do discurso de Zelenskiy.Num vídeo partilhado no Twitter pelo antigo embaixador da Áustria na Ucrânia, Olexander Scherba, é possível ouvir a voz da tradutora a ficar cada vez mais trémula, até ao momento em que desaba a chorar, sem conseguir continuar a tradução.Durante o discurso, o presidente chegou a referir que a Rússia queria cometer um "genocídio no país".