A Ucrânia está pronta para retomar as exportações de cereais, mas os navios continuam sem licença para zarpar dos portos de Odessa. E tudo aponta que o problema, que está a provocar uma crise alimentar de enormes proporções, não se resolva tão cedo - apesar do acordo celebrado há uma semana na Turquia entre russos e ucranianos - tendo em conta a posição assumida na sexta-feira pelo representante da Rússia no Conselho de Segurança das Nações Unidas.









