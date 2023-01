O cessar-fogo unilateral declarado por Vladimir Putin não silenciou as armas na Ucrânia, com ambos os lados a acusarem-se de novos bombardeamentos ao longo da linha da frente e dezenas de milhares de civis forçados a passarem a véspera de Natal em abrigos subterrâneos.



O ministério russo da Defesa garantiu que as suas forças estavam a respeitar a trégua, que teve início ao meio-dia (9h em Lisboa) e que se prolonga até este sábado à noite.









Ver comentários