Três em cada quatro cidadãos da União Europeia concordam com ajuda à Ucrânia na invasão russa

Três em cada quatro cidadãos da UE concordam que o bloco ajude a Ucrânia a lidar com as consequências da invasão russa, segundo um inquérito do Eurobarómetro que identifica um nível geral de apoio à mobilização europeia.





A maioria dos inquiridos em todos os Estados membros é favorável ao apoio, com números para a Espanha a rondar os 80%. Apenas em quatro países - Bulgária, Chipre, Eslováquia e Grécia - o número caiu abaixo dos 50%, de acordo com o inquérito realizado entre 12 de outubro e 07 de novembro.





No caso das medidas concretas adotadas pela UE, desde sanções a ajudas militares, estas continuam a ter o apoio de 73% dos europeus - mais seis pontos em Espanha e num contexto em que quase dois em cada três europeus sentem que as suas vidas mudaram como resultado da guerra que começou há mais de nove meses.





A presidente do Parlamento, Roberta Metsola, apelou à "solidariedade" e à "unidade", em resposta ao "terror" russo. Os ucranianos podem contar com o forte apoio do Parlamento Europeu", disse Metsola, que lamentou o "terrível sofrimento humano" e o "rasto de destruição maciça" deixado pelo conflito.





Cerca de 72% das pessoas inquiridas acredita que a adesão à UE é benéfica para o seu país, um número que sobe para 81% no caso de Espanha e é maioritário em todos os Estados membros. O valor mais baixo é para a Áustria, com 55%.





Manter a paz e reforçar a segurança é uma das principais razões apresentadas pelos cidadãos entrevistados, antes da cooperação entre os países da UE e da contribuição do bloco para o crescimento económico.





À pergunta sobre que valores o Parlamento Europeu deveria defender prioritariamente, o mais frequentemente mencionado foi a democracia (36%), seguido pela proteção dos direitos humanos na UE e no mundo inteiro (29%) e a liberdade de expressão e consciência (28%).