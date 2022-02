Uma equipa de três operacionais das Forças Armadas portuguesas, especialistas em atuar em ambientes hostis de forma discreta e eficaz, fez nos últimos dois dias a retirada de quase quatro dezenas de portugueses da Ucrânia para a Roménia e Moldávia, de onde serão encaminhados para Portugal. Outros grupos estão a ser acompanhados no percurso entre várias cidades ucranianas e as fronteiras com países seguros.