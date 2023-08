Três pessoas morreram esta quarta-feira num ataque de um 'drone' ucraniano na região russa de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia, disse o governador regional, Vyacheslav Gladkov, na plataforma de mensagens Telegram.

"Três civis foram mortos na aldeia de Lavy, no distrito de Valuysk", escreveu Gladkov.

"As forças armadas ucranianas lançaram um engenho explosivo a partir de um 'drone' no momento em que as pessoas estavam na rua", acrescentou.