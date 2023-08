Três pilotos ucranianos morrem numa colisão entre dois aviões durante treino militar

Três pilotos ucranianos morreram depois de dois aviões de treino L-39 terem colidido a região de Zhytomyr, a oeste da capital da Ucrânia, esta sexta-feira, informou a força aérea do país num comunicado.O Presidente Volodymyr Zelensky, que conta com a rápida formação das tripulações ucranianas para pilotar os 61 caças F-16 prometidos pelos aliados ocidentais, disse que entre os três homens se encontrava Andriy Pilshchykov, que se tinha tornado conhecido depois de ter dado numerosas entrevistas aos meios de comunicação social internacionais.A investigação está em curso, acrescentou no seu discurso noturno em vídeo. "Ainda é muito cedo para discutir pormenores. Certamente, todas as circunstâncias serão esclarecidas"."Expressamos as nossas condolências às famílias das vítimas. Esta é uma perda dolorosa e irreparável para todos nós", escreveu a força aérea na aplicação Telegram.Zelensky apresentou condolências às famílias dos pilotos e acrescentou: "A Ucrânia nunca esquecerá ninguém que defendeu os céus livres da Ucrânia".