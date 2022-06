Tribunal dos Direitos Humanos registou pedido formal interestadual de Kiev contra Moscovo

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) anunciou esta terça-feira que registou um pedido formal interestadual da Ucrânia contra a Rússia, um procedimento bastante raro para identificar violações de direitos humanos por Moscovo desde o início da invasão da Ucrânia.

"Em 23 de junho de 2022, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos recebeu um pedido formalmente concluído neste caso", que diz respeito "às alegações do governo ucraniano de violações em massa e flagrantes dos direitos humanos cometidas pela Federação da Rússia nas suas operações militares no território da Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022", anunciou o TEDH, braço judicial do Conselho da Europa.

Até agora, o TEDH só havia recebido pedidos de Kiev para "medidas provisórias", reservadas para situações de emergência.