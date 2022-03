Tribunal russo condena jornalista que mostrou cartaz antiguerra no noticiário

Marina Ovsyannikova, uma jornalista russa que empunhou um cartaz contra a guerra na Ucrânia durante um noticiário do canal russo Piervy Kanal, foi condenada pelo tribunal russo a pagar uma multa de 256 euros (30 mil rublos) por "desrespeitar a legislação de protesto" do país.



"Parem a guerra. Não acreditem na propaganda. Eles mentem-vos aqui", referia o cartaz mostrado pela jornalista no noticiário das 21h35, horário de Moscovo (menos três horas em Lisboa). A transmissão do estúdio foi abruptamente mudada para a de uma peça com um hospital. Poucos minutos depois, a agência de notícias TASS anunciou que Marina havia sido detida.