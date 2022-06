Trocas comerciais de eletricidade com a Ucrânia e Moldávia arrancam na quinta-feira

Os operadores de transporte de eletricidade da Europa Continental confirmaram esta segunda-feira estarem cumpridas as pré-condições técnicas para arranque, na quinta-feira, da primeira fase das trocas comerciais com a Ucrânia e os países vizinhos.

Em comunicado, a associação de operadores de transporte ENTSO-E adianta que "o início das trocas comerciais de eletricidade com o sistema elétrico da Ucrânia/Moldávia está previsto para 30 de junho [quinta-feira] na interligação entre a Ucrânia e a Roménia".

Já o comércio de eletricidade nas outras interconexões (Ucrânia-Eslováquia, Ucrânia-Hungria e Moldávia-Romênia) "deverá ocorrer mais tarde", acrescenta.

Segundo a ENTSO-E, "a capacidade total de comercialização será inicialmente fixada em 100 MW [Megawatt] na primeira fase. Após esta fase inicial, um aumento gradual da capacidade comercial será avaliado regularmente com base na estabilidade do sistema de energia e em questões de segurança".

"Este é um importante passo adicional, menos de quatro meses após a sincronização de emergência da Ucrânia-Moldávia com a Europa Continental, e demonstra o forte compromisso dos operadores de transporte europeus com a Ukrenergo e a Moldelectrica", salienta.

Este anúncio do início das relações comerciais com a Ucrânia e a Moldávia a partir de quinta-feira segue-se à sincronização bem-sucedida dos sistemas de energia, em 16 de março passado, e ao acolhimento da Ukrenergo, operadora da rede elétrica ucraniana, como membro observador da ENTSO-E em 26 de abril.

"Estas conquistas foram obtidas após um trabalho intensivo de todos os operadores de transporte, especialmente da Ukrenergo e dos operadores vizinhos da Ucrânia", sublinha a ENTSO-E.

A ENTSO-E é uma associação sem fins lucrativos sediada em Bruxelas que reúne 42 operadores de transporte de eletricidade de 35 países europeus, entre os quais a portuguesa REN.

No passado dia 16 de março, a ENTSO-E efetuou uma sincronização de emergência da rede elétrica da União Europeia com a da Ucrânia para garantir o abastecimento naquele país, depois de a Rússia ter cortado completamente o fluxo de energia após o começo da invasão. Esta sincronização foi feita também com a Moldávia.

Em 26 de abril a ENTSO-E assinou um acordo de adesão enquanto observador com a Ukrenergo, traduzindo "o empenho dos operadores europeus em reforçar e desenvolver a cooperação técnica na segurança do sistema de energia interconectado da Europa".