A aldeia de Robotyne, no Sudeste da Ucrânia, foi libertada pelas tropas de Kiev, que agora pretendem avançar mais para sul. As chefias militares tinham dito na semana passada que a bandeira tinha sido hasteada na aldeia, mas estavam ainda em curso operações de limpeza.



O comandante que conduziu a ofensiva em Robotyne acredita ter penetrado a linha de defesa principal das forças russas no Sul do país, pelo que o avanço poderá ser mais rápido a partir de agora.









