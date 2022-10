Tropas russas deixam corpos de militares para trás

Associated Press

A retirada apressada das tropas russas da cidade ucraniana de Lyman, na região de Donetsk, deixou para trás os corpos dos militares do exército do Kremlin, mortos nos cofrontos.Os cadáveres são prova de uma derrota sofrida pelas forças de Moscovo enquanto lutavam por manter a cidade sob controlo russo. Lyman faz parte de uma das quatro regiões da Ucrânia que a Rússia anexou ilegalmente na semana passada.A propósito da anexação dos territórios ucranianos por parte da Rússia, a agênciaavança que " A Câmara Alta do Parlamento russo carimbou as anexações após "referendos" que a Ucrânia e os seus aliados ocidentais rejeitaram como fraudulentas".