Tropas russas têm um “manual do invasor” com instruções

Um "manual do invasor" foi apreendido pelas forças militares ucranianas. O livro trata-se de um guia sobre o que dizer aos moradores das comunidades bombardeadas quando estes perguntam sobre a guerra. As tropas de Vladimir Putin foram também instruídas pelos seus comandantes a atirar em membros do exército ucraniano e animais de estimação. O documento pertence ao exército russo, liderado pelo ministro da Defesa Sergei Shoigu , um aliado próximo de Putin.

De acordo com o jornal The Mirror, o manual ordena os russos a evitar o uso de palavras como "morto", "vencido" ou "baleado" pois estas podem ter um impacto negativo nas comunidades. As tropas receberam também instruções para dizer "problema resolvido" quando matam um morador que desconfiam ser membro da "defesa territorial".

Segundo o guia, os militares russos devem ainda responder que são membros de uma missão humanitária quando confrontados com perguntas de moradores locais.