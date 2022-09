“As sanções são para continuar": Van Der Leyen diz que a guerra é contra a democracia

Olena Zelenska

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, falou, esta quarta-feira, sobre o estado atual da União Europeia e garantiu apoio para a reconstrução da Ucrânia, num discurso amplamente aplaudido pelos eurodeputados."Estes não são momentos nada fáceis para o bloco comunitário, são difíceis para a Ucrânia e para todos nós. Esta não é uma guerra da Rússia com a Ucrânia, é com todos nós (...) com a democracia. Temos de ser solidários e corajosos para lidar com uma guerra que dura há mais de 200 dias. Neste momento, a coragem tem uma cara - a dos homens e mulheres ucranianos", começou por dizer., a primeira-dama ucraniana, esteve presente no Parlamento e Ursula dirigiu-lhe, a certa altura, uma parte discurso: "nada será como dantes, mães e pais estão de coração partido, as crianças sofrem (...) as vítimas da guerra vivem nas nossas memórias. Tu, Zelenska encontraste a coragem". A mulher do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky ouviu emocionada as palavras que lhe foram endereçadas pela presidente da Comissão Europeia.Ursula Von der Leyen elogiou a coragem das tropas ucranianas que têm reconquistado alguns territórios, dizendo que "o objetivo é darmos esperança a todos os ucraninanos. A solidariedade da Europa com a Ucrânia não vai parar, com armas e ajuda humanitária para os refugiados".A Presidente da Comissão Europeia apontou também que "a indústria russa está a passar dificuldades porque o ocidente não lhe fornece certos materiais/componentes". Com esta ideia, Ursula profere convictamente que "as sanções são para continuar"."A reconstrução da Ucrânia vai necessitar de muito trabalho e da cooperação de todos, (...) muito mais que levar os filhos para a escola, a principal preocupação dos ucranianos é ter água e comida", acrescentou.Ursula promete ainda: "vamos trazer a Ucrânia para o nosso espaço de roaming e a Comissão Europeia vai trabalhar para que o país possa integrar o mercado único europeu".Em relação à crise energética, Von der Leyen mostrou urgência na independência da Europa face à importação de gás russo, mencionando que a alternativa pode passar pela produção de energias verdes e mais sustentáveis.