O Governo ucraniano anunciou esta segunda-feira que as suas forças iniciaram a muito esperada contraofensiva no Sul do país com vista a retomar os territórios ocupados desde o início da invasão.



“Hoje [ontem] iniciámos ações ofensivas em várias direções, incluindo na região de Kherson”, afirmou a porta-voz do Comando Sul das Forças Armadas, Natalia Humenik, sem adiantar mais pormenores, incluindo o número de forças envolvidas.









Ver comentários