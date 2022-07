Ucrânia avança a sul e Rússia ataca Kiev

Enquanto as tropas ucranianas ampliam a sua contraofensiva no Sul do país, Moscovo intensifica os bombardeamentos no Norte.









As forças russas atacaram esta quinta-feira as regiões de Kiev e Chernihiv, zonas que não eram alvo de mísseis há várias semanas.

Vyshgorod, a 20 quilómetros de Kiev, acordou esta quinta-feira em sobressalto, com um bombardeamento que atingiu “uma infraestrutura”, e do qual ainda se desconhecem vítimas.









Leia também Rússia não cumpre promessa de reduzir atividade militar e bombardeia cidades na Ucrânia O governador regional de Kiev, Oleksiy Kuleba, atribuiu o regresso dos ataques à região ao ‘Dia do Estado’, que a Ucrânia comemorou esta quinta-feira pela primeira vez. “A Rússia está a vingar-se pela grande resistência popular que os ucranianos conseguiram organizar, precisamente por causa da sua condição de Estado”, disse à televisão ucraniana.

Já o governador de Chernihiv informou, por sua vez, que mais de 20 mísseis atingiram a cidade, disparados da Bielorrússia.





A sul, a contraofensiva ucraniana, em Kherson, ganha cada vez mais força. O Ministério da Defesa britânico destaca o facto de a Ucrânia estar a usar a “sua nova artilharia de longo alcance”, responsável por danificar “pelo menos três das pontes do rio Dnipro, das quais a Rússia depende para abastecer as áreas sob o seu controlo”.





Moscovo respondeu e anunciou uma “mobilização massiva” das tropas para três regiões do Sul da Ucrânia: Melitopol, Zaporizhzhia e Kherson, com o objetivo de manter o território conquistado aos ucranianos.