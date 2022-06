Zelensky obteve esta quinta-feira uma importante vitória junto dos seus aliados europeus: a garantia de mais armas, de reconstrução das zonas destruídas e , sobretudo, a promessa da aceitação da candidatura ucraniana à União Europeu. A esperança chegou pela voz e presença do Presidente francês, Emmanuel Macron, do primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, e do chanceler alemão Olaf Scholz, que esta quinta-feira se deslocaram a Kiev.









Ver comentários