Ucrânia declara Estado de Emergência. Governo aconselha ucranianos a fugirem da Rússia quanto antes

Como é que a Rússia pode atacar a Ucrânia? Veja o mapa

A Ucrânia decretou esta quarta-feira o estado de emergência e aconselhou os cidadãos ucranianos a fugirem da Rússia quanto antes. A decisão foi tomada no mesmo dia em que os EUA alertaram para a iminência de um ataque russo visando uma cidade importante, possivelmente Carcóvia, a segunda maior cidade do país e capital da região com o mesmo nome.Apesar disso, não há planos para evacuar a cidade, embora tenham sido tomadas medidas de reforço da segurança. Entre elas, o presidente Volodymyr Zelensky decretou o recrutamento de reservistas dos 18 aos 60 anos, enquanto o Parlamento aprovou um projeto de lei visando autorizar o porte de arma a todos os cidadãos.O estado de emergência vigorará por 30 dias, podendo ser alargado por igual período, e confere poderes excecionais às autoridades, que podem decretar o recolher obrigatório, restringir os movimentos e viagens dos cidadãos, proibir greves ou destacar proteção adicional para infraestruturas críticas.Medidas de defesa excecionais estão também a ser aplicadas pela guarda de fronteiras. Nelas se incluem a proibição de uso de rádios e a recolha de imagens de certas pessoas e edifícios nas zonas fronteiriças, onde fica também proibido o uso de drones e a permanência de estrangeiros.O clima de ameaça foi reforçado esta quarta-feira por novos dados da espionagem dos EUA, segundo os quais cerca de 80% das tropas russas necessárias para uma invasão de larga escala estão já prontas para avançar em zonas estratégicas da fronteira.Entretanto, a União Europeia ultimou esta quarta-feira o anunciado pacote de sanções à Rússia. Os deputados russos que aprovaram o reconhecimento de Donetsk e Lugansk verão congelados os bens e serão proibidos de viajar no espaço europeu. O ministro da Defesa é igualmente visado pelas sanções europeias, enquanto os EUA incluíram na sua lista de sanções familiares de pessoas do círculo mais próximo do presidente Putin, embora ele esteja, para já, fora de todas as listas.O ex-presidente dos EUA classificou o reconhecimento das regiões separatistas como um "golpe de génio" de Putin. Mas Trump disse, apesar disso, que tal não teria acontecido se ele ainda fosse presidente.Os sites do Parlamento ucraniano e também do governo e do MNE foram bloqueados esta quarta-feira no que a Ucrânia classifica como um ciberataque russo.Um soldado ucraniano foi morto e seis ficaram feridos em bombardeamentos das forças pró-russas junto das regiões separatistas do Donbass.