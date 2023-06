Ucrânia destrói depósito de munições em Kherson

As forças ucranianas destruíram um depósito de munições perto da cidade portuária de Henichesk, ocupada pela Rússia, na região de Kherson, no sul do país, disse o porta-voz da administração militar de Odesa Serhiy Bratchuk, no domingo."As nossas forças armadas desferiram um bom golpe de manhã - um golpe muito forte - na aldeia de Rykove, distrito de Henichesk, no território temporariamente ocupado da região de Kherson", disse Serhiy Bratchuk numa mensagem vídeo."Havia um depósito de munições muito importante. Foi destruído", acrescenta.Segundo a Reuters, a Rússia não fez qualquer comentário imediato sobre o alegado ataque. Os meios de comunicação ucranianos publicaram vídeos que mostram uma vasta nuvem de fumo com sons de explosões.Rykove fica a cerca de 20 km de Henichesk, uma cidade portuária junto ao Mar de Azov, no sul da Ucrânia, ocupada pelas forças do Kremlin desde os primeiros dias da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.