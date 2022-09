Ao 200º dia de guerra, a Ucrânia pode marcar um ponto de viragem no conflito, com a sua contraofensiva a fazer-se notar em diferentes pontos do país.









Após a saída das tropas russas, foi ontem içada a bandeira ucraniana em Kozacha Lopa, localidade situada a quatro quilómetros da fronteira russa e a norte da região de Kharkiv, a segunda principal cidade da Ucrânia e um ponto importante de abastecimento das forças militares russas.

No mesmo dia, as autoridades de Kiev anunciaram que as suas tropas recuperaram mais de três mil quilómetros quadrados de território aos russos desde o início de setembro. “Em torno de Kharkiv, começamos a avançar não apenas para o Sul e o Leste, mas também para o Norte. Estamos a 50 quilómetros da fronteira”, disse Valerii Zaluzhnyi, comandante-chefe do Exército ucraniano.









Leia também Rússia admite revés na região de Kharkiv As forças de Kiev recuperaram em cinco dias mais territórios do que a Rússia tinha tomado desde abril, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra. “Os próximos meses serão críticos para determinar o resultado da guerra”, diz o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O Kremlin admite negociações com a Ucrânia, mas acusa Kiev de estar a atrasar o processo. O MNE russo, Sergei Lavrov, diz que o facto de a Ucrânia adiar uma eventual negociação torna menos provável que se venha a celebrar um acordo de paz entre os dois países

pormenores



Desinformação como arma



A contraofensiva ucraniana do Sul foi uma campanha de desinformação para distrair a Rússia da verdadeira que estaria a acontecer em Kharkiv. Segundo fonte das forças especiais da Ucrânia citada pelo ‘The Guardian’, Kiev divulgou informações falsas de que estariam focados em Kherson, ao longo de vários dias enquanto punha em prática um plano para surpreender os militares russos no ponto oposto da região.





Ucrânia critica FMI



O PM ucraniano, Denys Chmygal, lamentou a “atitude muito passiva” do Fundo Monetário Internacional (FMI) ao demonstrar inquietação “pelos atrasos” da organização ao pedido ucraniano de um novo programa de ajuda financeira.



Central nuclear "completamente parada"

O último reator que estava em funcionamento na central nuclear de Zaporíjia foi desligado, após ter sido restaurada uma ligação de reserva à central. Segundo a Energoatom, empresa estatal de energia da Ucrânia, as operações na central foram totalmente interrompidas como medida de segurança. "Foi tomada a decisão de desligar a unidade de energia e transferi-la para o estado mais seguro - desligada a frio", disse a empresa.