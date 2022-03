Ucrânia já perdeu cerca de 250 mil milhões de euros desde 2014 por causa do conflito

A economia ucraniana perdeu cerca de 280 mil milhões de dólares (cerca de 250 mil milhões de euros) desde 2014, quando a Rússia anexou à força a península da Crimeia e iniciou o conflito armado em Donbass.

"Vivemos sob agressão russa há oito anos. Durante esses anos de agressão militar, a ocupação de Donbass e Crimeia custou à Ucrânia cerca de 280 mil milhões de dólares em PIB perdido", disse hoje no parlamento o ministro das Finanças ucraniano, Serhiy Marchenko, que citou dados de especialistas internacionais.

Serhiy Marchenko também indicou que as tensões geopolíticas provocadas pelo destacamento de cerca de 150 mil militares russos nas fronteiras com a Ucrânia afetaram a perceção dos investidores sobre a dívida soberana do país.

Isso, seu lado, afetou a emissão de Eurobonds em mercados estrangeiros e uma redução na carteira de investidores não residentes em títulos corporativos, que caiu em 14 mil milhões de hryvnias (cerca de 436 milhões de euros), disse o governante.

As tensões também afetaram temporariamente a hryvnia, uma vez que em janeiro a taxa de câmbio oficial em relação ao dólar caiu 4,3%, de acordo com a agência Ukrinform.

A Ucrânia teve de recorrer a créditos dos seus parceiros internacionais para estabilizar a economia e a moeda nacional, como os 1.200 que a União Europeia (UE) irá fornecer àquele país num programa de assistência macrofinanceira.

No total, Kiev possui programas de assistência macrofinanceira do Ocidente de pelo menos 3.000 milhões de dólares (cerca de 2.650 milhões de euros).