Ucrânia ordena regresso de tropas em missões de paz da ONU para lutarem na guerra

O presidente ucraniano decidiu esta terça-feira retirar as forças de manutenção da paz ucranianas envolvidas em missões da ONU para que possam juntar-se à defesa do país contra a ofensiva militar russa.

O Verkhovna Rada (parlamento) publicou na sua conta na plataforma de mensagens Telegram o documento em que o líder ucraniano decreta esta medida.

"[Volodymir] Zelensky decidiu chamar as forças de manutenção da paz ucranianas de todas as missões em todo o mundo. O objetivo é participar na proteção da soberania e da integridade territorial do Estado", adiantou.