Ucrânia pode precisar de 4,6 mil milhões de euros por mês nos próximos dois a três meses

A diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, alertou esta quinta-feira que a Ucrânia deverá precisar de cerca de cinco mil milhões de dólares por mês (cerca de 4,6 mil milhões de euros) durante os próximos dois a três meses.

"Embora sujeito a uma incerteza considerável, estimamos que nos próximos dois a três meses cerca de cinco mil milhões de euros por mês podem ser necessários simplesmente para permitir que o governo e a economia [da Ucrânia] continuem a funcionar no meio da guerra", disse a responsável do Fundo Monetário Internacional (FMI), durante uma intervenção numa mesa redonda sobre a Ucrânia, no âmbito das reuniões de primavera promovidas pela instituição e pelo Banco Mundial.

Kristalina Georgieva sublinhou que as reservas do país irão ficar sob pressão, explicando que será necessário mais financiamento externo, particularmente financiamento em condições favoráveis e doações de desembolso rápido.

"Sem apoio adicional, os grandes esforços feitos pelas autoridades ucranianas para manter a estabilidade macroeconómica e financeira - perante enormes choques e circunstâncias terríveis - tornam-se ainda mais difíceis de sustentar", acrescentou.