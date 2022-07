Está tudo a postos para o reinício das exportações de cereais ucranianos. Isso mesmo garantiu esta sexta-feira o Presidente Zelensky, durante uma visita a um dos principais portos do mar Negro. Os navios que transportam cereais estão impedidos de navegar desde o início da invasão russa, a 24 de fevereiro. “É importante que a Ucrânia continue a ser o garante da segurança alimentar global”, considerou o Presidente ucraniano. A visita a um porto da região de Odessa acontece numa altura em que foram vistos trabalhadores a preparar terminais para exportação de cereais, necessários para alimentar milhões de pessoas em todo o Mundo. As visitas aos portos fazem parte de um esforço mais amplo da Ucrânia para mostrar ao Mundo que o país está preparado para exportar milhões de toneladas de cereais, depois do acordo assinado na semana passada.









As complexidades do compromisso e as preocupações com a segurança das tripulações fizeram com que a operação começasse devagar e cautelosamente. Uma semana depois de o acordo ter sido assinado e apesar de tanto a Ucrânia como a Rússia estarem sob pressão - já que os documentos só são válidos durante quatro meses -, os cereais não saíram ainda dos portos. A cautela foi aumentada ainda mais porque, logo no dia a seguir à assinatura dos documentos, em Istambul, a Rússia atacou Odessa e, na mesma semana, lançou mais mísseis para regiões portuárias.

Mas as perspetivas, da parte ucraniana, são otimistas. “Estamos prontos”, assegura o ministro das Infraestruturas. No entanto, ressalvou, a Ucrânia ainda está à espera que a ONU confirme a segurança dos corredores que serão usados pelos navios, verificando se foram minados com explosivos.









Leia também Zelensky afirma estar preparado para retomar exportações de cereais Se a resolução da crise dos cereais parece bem encaminhada, no terreno não há sinais de a guerra abrandar.

As forças russas voltaram, esta sexta-feira, a bombardear várias zonas da região de Kiev e Kharkiv, enquanto o exército ucraniano continua determinado em reconquistar território no Sul do país. O armamento fornecido pelos EUA tem sido fundamental para Kiev travar o avanço de Moscovo.



Ataque a prisão mata 50 presos de guerra

Mais de 50 prisioneiros de guerra morreram na prisão de Yelenovka, em Olenivka, situada na região separatista do Donbass, mas nem Rússia nem Ucrânia assumem a autoria do ataque. Certo é que as vítimas eram prisioneiros de guerra ucranianos, capturados após a queda da cidade-mártir de Mariupol, em maio. Há, ainda, a registar mais de 70 feridos.



Para os separatistas russos no Leste ucraniano, as evidências são claras: foram usados no ataque vários lança-foguetes Himars, fornecidos pelos Estados Unidos. "O regime criminoso de Kiev matou propositadamente militares ucranianos que se renderam, para encobrir vestígios de crimes de guerra cometidos contra a população civil do Donbass", alegam os separatistas russos.



Mas a visão ucraniana sobre o que se passou em Yelenovka é bem diferente: "As Forças Armadas da Federação Russa realizaram bombardeamentos de artilharia direcionados a uma prisão. (...) Os ocupantes russos perseguiram os seus objetivos criminosos, acusar a Ucrânia de cometer crimes de guerra, bem como esconder a tortura de prisioneiros e execuções", garantem as forças de Kiev.